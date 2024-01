Il caso Ferragnez come una mini tangentopoli partita come quella vera dalla beneficenza

Leggi su ilfoglio

(Di lunedì 15 gennaio 2024) Proprio sullasi cade sempre a Milano. Trent’anni faesplose per la questione del Pio Albergo Trivulzio, antica casa di riposo per vecchietti, regalata ai milanesi da un nobile, e da lì venne giù tutto, la Milano detta da bere e i socialisti, che volevano innovare e ringiovanire il Paese. Questa volta nelsono tutti giovani, anche bambini, e certo è un’altra cosa, ma la Milano col cuore in mano sembra sempre confliggere conarrembante con in mano il calicino. E se adesso ci sono i fotografi e cronisti sotto City Life ad aspettare Ferragni e Fedez invece d’esserci Paolo Brosio sotto palazzo di Giustizia (due architetture entrambe grandiosamente dittatoriali, il casermone disegnato da Piacentini i casermoni di Zaha Hadid all’ombra dei grattacieli Allianz e ...