Il cancro colpisce sempre più giovani E non si capisce perché L’allarme di Burioni | “Dato inquietante”

... decifrare le pergamene potrebbe fruttare 662mila Nicole, che ha lottato contro ilal seno ... La città del Vesuviochi osa violarne l'integrità Non lo sappiamo ma, attenendoci anche ...Come la scienza sta sconfiggendo il(Ediz. La Nave di Teseo). I dati che preoccupano Burioni ... non sembrano lasciare dubbi: il tumoresempre più giovani negli Stati Uniti e in tutto ...In aumento le diagnosi sotto ai 50 anni, soprattutto per il tumore del colon retto. I sospetti si concentrano sulla dieta di bambini e adolescenti ...I sospetti principali Meno attività fisica, più alimenti ultra-processati e nuove tossine in circolazione “Un dato inquietante: negli ultimi 20 anni si è registrato un netto aumento dell’ incidenza d ...