Il 23 marzo sfida tra Liverpool e Ajax Legends | i tifosi reds vogliono Eriksson in panchina

Leggi su sportface

(Di lunedì 15 gennaio 2024) Il calcio si stringe attorno a Sven-Goran, leggendario allenatore di calcio che in Italia ha legato il suo nome in particolare al secondo Scudetto della Lazio, vinto nel 1999/2000. L’ex tecnico biancoceleste, che in Italia ha anche allenato Roma, Sampdoria e Fiorentina, ha da poco annunciato la diagnosi di un cancro al pancreas non operabile e in Inghilterra c’è chi vuole realizzare un suo sogno. “Sono tifoso del. Ho sempre desiderato allenarlo, ovviamente non succederà ma ne resterò un tifoso”, ha detto poco tempo fa a “Sky News” e in questi giorni ideistanno lanciando una campagna per consentire allo svedese di realizzare, almeno per un giorno, il suo sogno. Il 23, infatti, ledelgiocheranno ad Anfield contro ...