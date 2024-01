Iervolino contro gli arbitri | la Procura Figc apre un fascicolo

Le parole di Danilo, presidente della Salernitana,l'AIA e il designatore Rocchi dopo le protestegli arbitri É un Daniloal veleno quello che, dalle pagine del Mattino, attacca l'AIA, la classe arbitrale e il designatore Rocchi: il presidente della Salernitana ne ha per tutti. Di ...Due giorni non sono bastati a Daniloper smaltire la rabbia e fugare i dubbi sulla regolarità del campionato dopo il ko al Maradonail Napoli. Il presidente della Salernitana , che a ...Davide Nicola è la scelta dell'Empoli per tentare la scalata in classifica e conquistare la salvezza. Due giorni dopo la sconfitta contro l'Hellas Verona, la società toscana ha deciso di salutare Aure ...Nel corso della sua intervista a Il Mattino, il presidente della Salernitana Danilo Iervolino ha parlato anche di Dia e del suo futuro. Ceduto Mazzocchi, ora Bohinen per gli incastri ...