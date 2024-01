Idee viaggi e vacanze 2024 | itinerari e luoghi di tendenza da visitare

Leggi su lifeandpeople

(Di lunedì 15 gennaio 2024) Life&People.it È ancora inverno, e proprio perché ormai desiderosi di temperature più miti e belle giornate di sole, cominciamo a pensare di pianificaree weekend primaverili in questo inizio del. L’Italia è pregna dimagnifici e variegati e le mete non mancano di certo, come quelle più interessanti per gli amanti del mare: località e città costiere, meravigliose isole e borghi marinari incantevoli, disseminati lungo gli 8.000 chilometri di costa del nostro Paese. Sud e Isole: mare cristallino e paesaggi incontaminati L’esplorazione parte dal Sud Italia e dalle isole maggiori, dove il sole picchia più forte e il mare ha colori intensi, dal blu cobalto di alcune isole siciliane, al turchese di quello salentino. Chi sceglierà come meta la Sicilia, potrà addirittura fare il primo bagno ...