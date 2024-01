‘Idee in movimento’ | tra i vincitori del bando nazionale c’è anche il progetto ‘Oltre il muro’

Leggi su anteprima24

(Di lunedì 15 gennaio 2024) Tempo di lettura: 3 minutiE’ risultato essere tra i 4deldi progettazione sociale 2023 “Idee in Movimento” del Movimento Lavoratori di Azione Cattolica (in collaborazione con l’Ufficio della Pastorale sociale e del lavoro, ilPolicoro e la Caritas Italiana), proclamati alla XVIII Giornata della Progettazione Sociale svoltasi a Roma, il“Oltre il muro” presentato dall’Azione Cattolica diocesana insieme al Seminario diocesano, all’Istituto Luigi Sodo, alla Caritas diocesana, all’Ufficio Migrantes, alla cooperativa sociale di comunità ICare, all’associazione culturale “L’agorà” di Dugenta, al Movimento Studenti di Azione Cattolica e ai principali attori sociali di Cerreto Sannita come il Forum dei Giovani, la Pro Loco “Cominium”, l’Azione Cattolica interparrocchiale e le parrocchie del ...