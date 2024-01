Ida e Useppe si rifugiano a Pietralata dove incontrano il buffo Eppetondo Nino lotta insieme ai partigiani

La storia prosegue con la messa in onda della seconda puntata , in onda lunedì 15 gennaio in prima serata su Rai Uno. Basata sul celebre romanzo di ... (velvetmag)

La situazione a Pietralata è diventata pericolosa, la famiglia dei Mille parte erestano di nuovo soli. L'oste Remo, rivelatosi un capo partigiano, li va a trovare per portare notizie di ...... nella seconda puntata troviamo per la prima volta Eppetondo , un marmista che, in seguito al bombardamento di San Lorenzo, sfolla a Pietralata con. Eppetonado , che ha il volto di Elio ...Entrambi si ritroveranno a vivere in un capannone insieme a una famiglia napoletana, i Mille. Useppe, il secondogenito di Ida, si ambienterà subito nella sua nuova ‘casa’ e proverà subito affetto per ...Questa sera, in prima serata su Rai 1, va in onda la seconda puntata de La Storia, adattamento del famoso romanzo omonimo di Elsa Morante. Vi raccontiamo cosa accadrà e vi facciamo vedere e ascoltare ...