Ic Picentia | al via gli Open days 2024

Durante l'Open days la scuola si trasforma in una casa di vetro in cui si tocca con mano l'ampia offerta formativa della". "Una scuola d'eccellenza inclusiva e innovativa" questo il motto ...Durante l'Open days la scuola si trasforma in una casa di vetro in cui si tocca con mano l'ampia offerta formativa della'. 'Una scuola d'eccellenza inclusiva e innovativa' questo il motto ...Porte aperte all’Istituto comprensivo Picentia domani, lunedì 15, martedì 16 e venerdì 19 gennaio, per gli Open days 2024. Un’occasione per presentare l’offerta formativa, i docenti, il personale e ...StampaLa giunta regionale della Campania approva il piano di dimensionamento della rete scolastica e la programmazione dell’offerta formativa dell’anno scolastico 2024/2025, un piano programmatico di ...