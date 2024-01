IA ed Etica | un connubio possibile in nome dei valori umani | il parere di Alessandro Tateo

Leggi su fmag

(Di lunedì 15 gennaio 2024) Il rapporto fra Intelligenza Artificiale (IA) edè un tema quanto mai attuale: è solo di pochi giorni fa la notizia che Padre Paolo Benanti è “il nuovo presidente della commissione Ai per l’informazione”, come riportato su RaiNews. Lo ha, infatti, annunciato il sottosegretario alla Presidenza del Consiglio con delega all’informazione e all’editoria, Alberto Barachini. E se può sembrare strano che un uomo di Chiesa venga messo all’apice di una commissione che guarda al progresso scientifico e tecnologico, in realtà non è proprio così: ogni avanguardia tecnologica merita una riflessione che ne esplori il riflesso, cangiante nel suo utilizzo quando si tratta di insegnare ad una macchina a pensare come un uomo. O anche meglio. E se lo strumento resta strumento, è dunque fondamentale porsi degli interrogativi circa il suo utilizzo, il suo futuro e l’impatto che ...