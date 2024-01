I tre moschettieri | Milady | Eva Green è splendida e pericolosa nel trailer del sequel

(Di lunedì 15 gennaio 2024) Dopo il primo film incentrato su D'Artagnan, ilsi focalizzerà sul personaggio interpretato da Eva. Dopo il successo del primo capitolo, uscito lo scorso aprile, Notorious Pictures ha diffuso in streaming ilde I tredel colossale adattamento cinematografico, basato sul capolavoro della letteratura francese di Alexandre Dumas. I riflettori in questo film sono puntati sull'enigmatica figura dide Winter e i suoi intrighi di corte. A darle il volto è ancora una volta Eva. Al suo fianco, Vincent Cassel riprenderà il ruolo di Athos e Louis Garrel quello di Re Luigi XIII, sempre diretti da Martin Bourboulon (Eiffel, Papa ou Maman e Papa ou Maman 2). Nei panni …

Dopo il successo del primo capitolo, uscito lo scorso aprile, Notorious Pictures ha diffuso in streaming il trailer de I tre moschettieri: Milady, sequel del colossale adattamento cinematografico, basato sul capolavoro della letteratura francese di Alexandre Dumas. I riflettori in questo film sono puntati sull'enigmatica figura di Milady de Winter e i suoi intrighi di corte. È stato appena rilasciato il trailer de I tre moschettieri - Milady, il sequel diretto da Martin Bourboulon e con protagonista Eva Green.