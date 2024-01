I tifosi meritano di più Crisi Roma | la ricetta di Rosella Sensi

Leggi su iltempo

(Di lunedì 15 gennaio 2024) "Ci ho messo un po' a scrivere questo post. Il dolore del derby e la delusione dopo San Siro avrebbero lasciato spazio a commenti forse poco razionali e difficilmente costruttivi. Lavive un momento di. Che nel calcio, come nella vita, sembra non offrire vie di fuga e porta a mettere in risalto solo i difetti e gli errori di un club. Vedere tutto nero, però, non serve a nulla così come spesso è inutile andare alla caccia di colpevoli a cui attribuire tutte le responsabilità. Ci sono passata anche io e so cosa significa. In quei momenti bisogna fare gruppo, non bisogna cadere nella tentazione di dare o darsi alibi. Non bisogna cedere alle pressioni dei media e della piazza, bisogna credere in ciò che si fa e cercare di migliorarlo. Questo riguarda tanto la società quanto lo staff tecnico o la squadra". Queste le parole dell'ex presidente ...