I tifosi del Cadice chiedono l’esonero di Sergio González

Vietato fare calcoli, anche per uno "specialista"settore come Allegri. Ma una consapevolezza c'... Vedo entusiasmo neie nell'ambiente, che è una cosa bellissima, ma l'euforia è pericolosa". ...Non so se sia davvero la regola migliore, ma capisco che dal punto di vistatorneo e deisia probabilmente meglio, perché non vogliono aspettare" . Novak Djokovic Australian OpenSampdoria-Parma, il club chiama i tifosi per il match in programma venerdì al Ferraris: il messaggio social In vista del match contro il Parma, in programma venerdì 19 gennaio al Ferraris (ore 20.30), ...In studio con il presentatore Domenico Cannizzaro, l’opinionista Andrea Cammilleri. Si parlerà della pesante sconfitta del Licata sul campo del Real Casalnuovo e dell’aggressione subita dai ...