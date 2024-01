I sei trend Fintech per il 2024 selezionati da Qonto

(Di lunedì 15 gennaio 2024) Milano, 15 gennaio- Nel contesto sempre più dinamico e interconnesso del panorama finanziario, il settoresi presenta come un ormai indispensabile epicentro di trasformazione e innovazione: un orizzonte in continuo cambiamento, guidato dall'innovazione tecnologica e dalla crescente domanda di soluzioni finanziarie flessibili e personalizzate. Anche nel, assisteremo a una convergenza sempre

Qonto , la soluzione di business finance management leader in Europa, ha selezionato alcuniche ridefiniranno il modo in cui le persone e le aziende gestiscono le proprie finanze . ...... ma ricalca anche i principali macro -che stanno cambiando il mercato del lavoro, con un ... dove verrà dato ampio spazio al progetto DEMU, una sfida rivolta da un gruppo diaziende ...(Adnkronos) - Milano, 15 gennaio 2024 - Nel contesto sempre più dinamico e interconnesso del panorama finanziario, il settore fintech si presenta come un ormai indispensabile epicentro di trasformazio ...Secondo Franklin Templeton la volatilità potrebbe favorire un approccio più pragmatico alla gestione degli investimenti nel corso del 2024.