I pronostici di lunedì 15 gennaio | Serie A | Coppa d’Africa e non solo

Leggi su ilveggente

(Di lunedì 15 gennaio 2024) Idi15: c’è un posticipo diA, si giocano anched’Asia e Super Lig turca.. La prima giornata del girone di ritorno diA prosegue questocon l’Atalanta che ospita il Frosinone: la squadra allenata da Gasperini parte favorita per la vittoria in una partita da almeno tre gol complessivi. L’allenatore dell’Atalanta Gasperini (LaPresse) – IlVeggente.itSi gioca anche in, dove sono attese le vittorie di Senegal e Algeria contro Gambia e Angola.altre partite Nel campionato turco il Galatasaray dopo il passo falso dello scorso turno dovrebbe tornare al successo contro il Kayserispor in una partita da ...