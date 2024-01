I primi danni della crisi del Mar Rosso | il Qatar prende una decisione clamorosa

(Di lunedì 15 gennaio 2024) Ilha temporaneamente interrotto l'invio di petroliere di gas naturale liquefatto attraverso lo stretto di Bab al-Mandab. Il provvedimento è stato adottato dopo gli attacchi aerei guidati dagli Stati Uniti contro obiettivi Houthi nello Yemen, che hanno aumentato i rischi per il transito di navi nella regione del Mar. Secondo i dati di tracciamento delle navi pubblicati dall'emittente «al Arabiya», almeno cinque navi Gnl gestite daldirette verso il corridoio all'estremità meridionale del Marsono ferme da venerdì scorso. Le operazioni militari nel Maralimentano la preoccupazione globale per il ritorno dell'inflazione dei prezzi delle materie prime. Il fermo coinvolge circa tre petroliere appartenenti alche si trovano al largo delle coste ...

