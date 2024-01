I percettori del Reddito di Cittadinanza riceveranno in automatico l' Assegno Unico Universale fino a febbraio 2024 ISTRUZIONI

Oltre al reddito hanno diritto al bonus anche inuovo assegno di inclusione e le famiglie in condizioni di disagio fisico, ovvero in cui sia presente almeno un componente che necessita ...... lei che vive di politica da un quarto di secolo e che in campagna elettorale paragonava iReddito ai tossicodipendenti. Cara Giorgia, secondo te come faranno oggi un papà o una mamma ...Seicentotrentacinque euro di beneficio medio per cinquecentomila nuclei. Parte così l’Adi, l’assegno di inclusione, a gennaio. I primi pagamenti spiccheranno il volo il 26 ...Crescono ancora gli importi dell’assegno unico universale per effetto della rivalutazione. Previsto un aumento del 5,7%: la quota massima dell’Auu raggiungerà così la ...