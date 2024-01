I medici gli diedero tre mesi di vita | salvo grazie al fegato donato dalla sorella | la storia di Sergio Bergamini

Leggi su open.online

(Di lunedì 15 gennaio 2024), macellaio 70enne in pensione di Roveleto di Cadeo, nel Piacentino, affetto da una gravissima patologia epatica, è stato salvatoalla donazione di circa il 60% deldella. Ierano stati chiari: l’uomo aveva davanti solo tredi. L’unica possibilità per salvarsi era un trapianto. Così laAdele, 67 anni, non ci ha pensato un attimo ad aiutare suo fratello. «Non ho avuto paura – ha spiegato Adele al quotidiano di Piacenza Libertà – quello che c’è da fare per un fratello si fa e basta». Quindi l’operazione di 11 ore per la donatrice e 13 per il fratello ricevente al centro trapianti di Modena, la terapia intensiva e la rinascita. I fratelli ...