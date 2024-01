I due famosi di Canale 5 si sono detti addio | il triste annuncio

Sono partiti i primi contatti per realizzare il cast della nuova edizione dell’ Isola dei Famosi e in attesa di scoprire come sarà formata la ... (anticipazionitv)

Nel mese di marzo 2024 tornerà l’ Isola dei Famosi con una nuova edizione che si svolgerà in Honduras . Al timone ci sarà come sempre Ilary Blasi , ... (anticipazionitv)

In questi giorni Manu Rios è in Italia e sabato sera è stato beccato in un ristorante di Milano con un famoso cantante. L’attore spagnolo ha cenato ... (biccy)

... ifratelli inglesi che nel 1807 pubblicarono il volume " Racconti da Shakespeare ", che ...della compagnia Cercamond portano in scena con "Raccontami Shakespeare" la vita tragica di questi...Ma giovedì notte qualcosa è andato storto e una coppia dei sabotatori piùal mondo è scomparsa nel nulla: sono spariti nel mare tempestoso della sfida tra Stati Uniti e Iran.Loreena McKennitt sarà in Europa nei prossimi mesi con un nuovo attesissimo tour, che toccherà anche l'Italia in sole due date: il 20 marzo 2024 al Gran Teatro Morato di Brescia e il 21 marzo 2024 al ...Sampdoria, ricordi l’ex Ora fa il concorrente all’Isola dei Famosi greca. Tutti i dettagli Dalla Sampdoria all’Isola dei Famosi greca, come riporta Genova Today, Savvas Gentsoglou sarà un nuovo conc ...