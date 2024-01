I Cesaroni tornano in tv | la fiction di Canale riapre il set | ma ci saranno due grandi assenti

Antonella Fassari e Claudio Amendola (US Mediaset) Una nuova stagione de I Cesaroni non è più utopia. Dopo le speranze dei fan riaccese dalle ... (davidemaggio)

Data di uscita e anticipazioni In attesa di scoprire in maniera ufficiale quali attori comporranno il cast de I7 per quanto riguarda la data di uscita al momento è difficile dirla con ..."Ma la nostra mission è emozionare il pubblico con storie che tocchino il cuore di chi le guarda, proprio per questo con un brand come Ici vuole una storia forte.se ci sarà.si farà". ...Tornano i Cesaroni, una delle serie più amate della tv. A confermarlo è Antonello Fassari in una intervista a La Repubblica: «A giugno tornerò sul set ...La storica serie tv tornerà sugli schermi degli italiani con delle importanti novità: tutti i dettagli ...