I 5 sospettati per la morte di Alexandru Ivan a Roma La madre | «Non so nulla | quelle persone non le conosco»

(Di lunedì 15 gennaio 2024) Ci sono cinqueper ladi, il 14enne ucciso a colpi di pistola nel parcheggio della metro C Pantano a Montecompatri nei pressi di. Si tratta dilegate ai clan di Rocca Cencia. Sono stati già identificati dai carabinieri. Il raid era destinato al patrigno del ragazzino, Tiberiu Maciuca. Coinvolto qualche ora prima in una rissa nel bar “Esse Cafè” sulla Casilina. Sui cinque i carabinieri hanno effettuato il test dello Stub, che serve a rilevare segni di polvere da sparo sul corpo e sui vestiti. Il tutto è accaduto alle 3 di notte e i filmati delle telecamere hanno immortalato una Ford bianca da cui sono scesi coloro che hanno aperto il fuoco. Gli inquirenti hanno sequestrato il telefonino del patrigno. Lì Maciuca avrebbe ricevuto il messaggio ...

AGI - Forse un tragico scambio di persona nel corso di un'aggressione dopo una rissa in un bar per questioni di droga. Lo spaccio di stupefacenti ... (agi)

Ci sono cinque persone indagate per la morte di Alexandru Ivan, il 14enne ucciso a colpi di pistola nel parcheggio della metro C Pantano a Montecompatri nei pressi di Roma. Si tratta di persone legate ai clan di Rocca Cencia. E' accusato di omicidio preterintenzionale il ventenne fermato questa sera. Si attendono ora i risultati di una serie di accertamenti tecnici per capire, appunto, chi fra quei sospettati nel parcheggio della metropolitana Pantano, alla periferia Sud-Est di Roma, abbia sparato.