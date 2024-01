Holm è un treno in corsa Koopmeiners Re Mida nerazzurro

Leggi su bergamonews

(Di lunedì 15 gennaio 2024) Bergamo. Una prova solida di squadra, con tante note positive e nessuna negativa: le pagelle di Atalanta-Frosinone 5-0. Le pagelle di Atalanta-Frosinone 5-0 Carnesecchi 6.5 – Visto che il ruolo dello spettatore gli sta stretto, si fa vedere con qualche uscita. E nella ripresa tiene inviolata la porta. Scalvini 6.5 – Mai in affanno, come del resto tutta la squadra. Djimsiti 6.5 – La sua massima difficoltà è tenere alto il baricentro della squadra. In soldoni: un gioco da ragazzi. Kolasinac 6.5 – Si segnala soprattutto per gli incitamenti continui ai compagni ad ogni palla riportata a centrocampo dal Frosinone. Sostituito per tirare il fiato. (54’ Hien 6 – Inizia con una mezza incertezza, poi si regola e va in serenità.)7.5 – Uninche non accenna a fermarsi: conferma il momento di straordinaria forma procurandosi un ...