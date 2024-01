“Ho un annuncio da fare” Giaele De Donà del GF Vip sconvolge i suoi fan | la notizia sul marito Brad

Leggi su caffeinamagazine

(Di lunedì 15 gennaio 2024)De, ex concorrente del Grande Fratello Vip, da qualche tempo era sparita dai social e in tanti si sono chiesti che fine abbia fatto. Dopo l’esperienza nelal casa più spiata d’Italia, l’ex gieffina è scomparsa nel nulla e ha lasciato il mondo dello spettacolo. In queste ore è tornata a farsi sentire sul suo profilo Instagram e ha raccontato aifa il motivo della sua assenza e come si sente adesso. Uscita dal Grande Fratello Vip, durante il quale aveva avuto una vistosa perdita di peso che aveva fatto preoccupare tutti,Deaveva spiegato di aver preso del tempo per se stessa e di essersi rivolta anche a uno psicologo: Non fingiamo che la vita sia sempre perfetta Ho avuto tanti problemi familiari, uno dopo l’altro, magari un giorno ve ne parlerò. “In crisi”. ...