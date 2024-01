Ho la lacrima facile | piango troppo spesso

Leggi su dilei

(Di lunedì 15 gennaio 2024) Chi di noi non ha mai singhiozzato di fronte a una storia cosiddetta (appunto) “strappalacrime” dove si narrano vicende di amore perduto e ritrovato, disperazione e rinascita? C’è chi piange per il classico d’animazione “Dumbo”, chi si commuove con le vicende di “Mare Fuori”, chi sente un nodo in gola ascoltando la sua canzone preferita ma pure chi s’indigna fino alle lacrime per le terribili storie di femminicidio e chi non riesce a non piangere per le recenti stragi di guerra. La nostra sensibilità, per fortuna, ci rende “suscettibili” a ciò che ci succede intorno. E meno male che sappiamo ancora commuoverci – per un bimbo appena nato, per un’amica felice, per un evento positivo per l’umanità – perché significa che siamo ancora umani, capaci di provare compassione per tutto ciò che muove il cuore e commuove l’anima. Segno di profonda sensibilità Provare un’emozione così viva che ci ...