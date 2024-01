Highlights Musetti-Bonzi | primo turno Australian Open 2024 VIDEO

(Di lunedì 15 gennaio 2024) Ilcon glidi, match valido per ildegli. Buona la prima per il carrarino, capace di superare – come da pronostico – il francese con il punteggio di 7-6 7-6 4-6 6-2. Lorenzo ha fatto la differenza soprattutto nel secondo set, annullando tre set point e spuntandola al tie-break, ed ha staccato il pass per il secondo, dove sfiderà Luca Van Assche. Ecco le immagini salienti. SportFace.

Sorride Lorenzo Musetti dopo aver centrato la sua prima vittoria in carriera a Melbourne a livello ATP: "Sono contento e motivato a fare bene in questa stagione, dopo un 2023 così così per ovvie ragio ..." Lorenzo Musetti affronterà Luca Van Assche al secondo turno degli Australian Open 2024, primo slam stagionale.