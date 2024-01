Highlights e gol Senegal-Gambia 3-0 | Coppa d’Africa 2024 VIDEO

Leggi su sportface

(Di lunedì 15 gennaio 2024) Glie le azioni salienti di3-0, match della prima giornata del girone C di. Gueye sblocca il risultato al 4?, mentre Adams lascia in 10 il. Nel secondo tempo ci pensa il classe 2004 Camara a realizzare la doppietta che chiude definitivamente i giochi in Costa d’Avorio. Buon inizio per Koulibaly e compagni. SportFace.