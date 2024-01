Highlights e gol Atalanta-Frosinone 5-0 | Serie A 2023 2024 VIDEO

(Di lunedì 15 gennaio 2024) Ilcon glie i gol di5-0, match valido per la ventesima giornata di. Al Gewiss Stadium dopo un quarto d’ora è già tris della Dea con il rigore di Koopmeiners e i sigilli di Ederson e De Ketelaere, allo sbando i ciociari che non riescono a far gioco. Nella ripresa poi tantissimi spazi per gli orobici che arrotondano nel finale grazie a Zappacosta e Holm. Di seguito ecco le immagini salienti. LE PAGELLE SportFace.

