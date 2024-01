Heidi Baci | dal Grande Fratello al Big Brother Vip Albania

Leggi su davidemaggio

(Di lunedì 15 gennaio 2024)al BigVipDopo aver concluso in fretta e furia l’esperienza alnostrano,è pronta a riscattarsi. Dallo scorso sabato, la 26enne è infatti una delle concorrenti del BigVip albanese, dove si sta facendo conoscere anche per il suo rocambolesco ritiro avvenuto qui in Italia, su richiesta del padre Genti, e dovuto alle “eccessive” attenzioni che Massimiliano Varrese le riservava all’interno della casa. “Due ‘Grandi Fratelli’ uno dopo l’altro, questa è la storia di, che oggi entra a far parte della casa più famosa d’(…) La gieffina è diventata molto nota al pubblico italiano e albanese con il suo ingresso ...