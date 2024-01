Harry e Meghan hanno una nuova coinquilina | chi è

(Di lunedì 15 gennaio 2024)continuano a vivere la loro vita lontano dalla royal family a Montecito. Nonostante i Sussex abbiano tentato un riavvicinamento con i Windsor, purtroppo non è ancora giunto il momento della riconciliazione. Ecco però chi li ha raggiunti nella loro villa e ha deciso di trasferirsi. Nemmeno le festività di Natale sono riuscite a riportare il sereno trae il resto della royal family. Purtroppo, i Sussexancora molto da farsi perdonare ai Windsor e per questo ancora non riescono ad essere completamente perdonati. Nel frattempo, però c’è qualcuno che invece va d’amore e d’accordo con la coppia e ha deciso di vivere la loro quotidianità ancora da più vicino.e la villa a Montecito, foto Ansa – VelvetGossipQuest’ultimo anno ...

Meghan Markle , non perde occasione per parlare di sé e riferire qual unque iniziativa, persino quelle benefiche, a se stessa, al proprio passato o, in ... (leggo)

Anno nuovo, nuova biografia esplosiva sui Windsor. In arrivo il 18 gennaio nelle librerie britanniche è Charles III: New King, New Court ( Carlo III: ... (iodonna)

Peril 2024 sarà un anno importantissimo, che potrebbe addirittura influenzare in maniera irreversibile il loro futuro negli Stati Uniti. Se la coppia non produrrà nuovi contenuti per ...Lo rivela un nuovo libro Una nuova biografia su re Carlo rivela che la regina Elisabetta non diede il permesso adi chiamare la figlia con il suo nomignolo, Lilibet. E si arrabbiò ...Una nuova biografia di re Carlo rivela che la regina Elisabetta non diede il permesso a Harry e Meghan di chiamare la figlia con il suo nomignolo, Lilibet ...I duchi di Sussex sarebbero a un passo dal perdere tutto: l’accordo con Netflix scade il prossimo anno, ma i due non hanno prodotto nuovi contenuti ...