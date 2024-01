Hamas pubblica un video con 3 ostaggi vivi | Entro oggi renderemo nota la loro sorte | Gli Usa smentiscono l' ultimo raid contro gli Houti

(Di lunedì 15 gennaio 2024) 15 gen 08:44 Casa Bianca: il momento giusto per ridurre l'offensiva di Israele La Casa Bianca ha affermato che 'è il momento giusto' per ridimensionare l'offensiva militare di Israele nella Striscia ...

15 gen 00:14video con 3 ostaggi israeliani vivi 'ha pubblicato in serata un video di tre ostaggi'. Lo riporta Haaretz precisando che i tre sono 'Noa Argamani, Yossi Sharabi e ...ha pubblicato ieri sera un video di 3 ostaggi israeliani, tra cui la 26enne Noa portata via in moto dalla festa a Re'im. Monta intanto la pressione delle famiglie dei rapiti su Netanyahu. 'Sta ...La guerra in Medioriente giunge al giorno 101. Hamas rivela: "Molti ostaggi sono stati uccisi di recente", poi pubblica un video in cui ne compaiono tre vivi.Ultimi aggiornamenti di oggi, 15 gennaio, sulla guerra a Gaza: Hamas ha diffuso nelle scorse ore un video con 3 ostaggi israeliani che esortano il ...