Hai ancora 50 lire mini? Se ne hai una così tra le tue può valere fino a 10 000€

... di cui oggi sono la Responsabile, allora non esisteva; l'azienda non avevaun'immagine ...raggiunto posizioni apicali in Maiora e fai parte del Consiglio di Amministrazione di Cerealitalia: ...... e di una società, quella americana, costrettaa convivere con il razzismo, l'omofobia, le ... Non fosse altro per quel suo continuo pungolare la sensibilità di chi legge: seuna coscienza, ...Ho fatto il giro di tutti i clienti che erano sparsi per il mondo. Quell'anno alla Fiera di Colonia incontro degli argentini interessati al nostro prodotto e apriamo anche una fabbrica in Sud America ...MIRANO - Veglia di preghiera questa sera in ricordo di Francesco Spadoni, il miranese 21enne scomparso improvvisamente i giorni scorsi. Oggi la comunità di Mirano, alle 18.30 nel ...