Guerra ultime notizie Gaza | migliaia cittadini assaltano camion aiuti

Leggi su ilsole24ore

(Di lunedì 15 gennaio 2024) Hamas ha pubblicato ieri sera un video di 3 ostaggi israeliani, tra cui la 26enne Noa portata via in moto dalla festa a Re’im. Monta intanto la pressione delle famiglie dei rapiti su Netanyahu. Per il presidente ucraino Volodymyr Zelensky, l’Ucraina ha il potenziale sufficiente per superare questo difficile percorso di. Abbiamo il potenziale per vincere. Stiamo accelerando la produzione di artiglieria. L’esercito israeliano ha bombardato almeno 4 volte le strade che portano al valico dal lato palestinese, impedendo così qualsiasi passaggio verso la Striscia di, e l’Egitto le ha subito riparate.