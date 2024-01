Guerra di Gaza | umanità l' è morta

(Di lunedì 15 gennaio 2024) Globalist sta dando conto di un dibattito apertosi in Israele, riportando le considerazioni di firme autorevoli del giornalismo israeliano. Continueremo a farlo, anche per dare conto dell'esistenza, ...

Il conflitto non smette di peggiorare e si allarga. Il mondo è troppo diviso per imporre il cessate il fuoco e nella Striscia le vittime civili ... (internazionale)

Il calciatore israeliano Sagiv Jehezkel è stato arrestato in Turchia dopo aver mostra to un messaggio riferito alla guerra tra Israele e Gaza ... (open.online)

Hamas ha pubblicato ieri sera un video di 3 ostaggi israeliani, tra cui la 26enne Noa portata via in moto dalla festa a Re’im. Monta intanto la ... (ilsole24ore)

... in Turchia per aver mostrato, durante una partita, un messaggio riferito allatra Israele e ...all'odio e all'ostilità' a causa del suo brutto gesto a sostegno del massacro israeliano a...... vedendo interi quartieri distrutti e ascoltando dichiarazioni su "nessun innocente a", è difficile non pensare che le norme di legge divengano violate. Lo stesso presidente degli Stati ...Gaza, 15 gen. (Adnkronos) - L'ala militare di Hamas, le Brigate al-Qassam, ha diffuso un messaggio in cui afferma che stasera rivelerà la sorte di tre prigionieri detenuti a Gaza. Il messaggio, pubbli ...Tensioni dovute alle guerre anche nel calcio. Un giocatore israeliano, durante una partita in Turchia, ha mostrato un messaggio riferito alla guerra ...