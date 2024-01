Guardiola Best Fifa Men’s coach | battuti Inzaghi e Spalletti

(Di lunedì 15 gennaio 2024) Roma, 15 gen. (askanews) – Pepha vinto il THErisultando il miglior allenatore della stagione scorsa. Con il suo Manchester City nella stagione 2022/2023ha centrato uno storico treble vincendo la Premier League, la Coppa d’Inghilterra, la Champions League, battendo in finale l’Inter per 1-0: per i Citizens primo successo nella storia della massima competizione continentale per club. Inoltre Supercoppa UEFA e Coppa del mondo per club.Lucianoe Simonee proprio per loro sono state le prime parole di. “hai vinto lo scudetto,so quanto è stato difficile vincere contro di te in finale”. Poi ...

Pep Guardiola ha vinto il premio di the best Fifa men's coach che si assegna questa sera a Londra. Il tecnico catalano era in corsa con gli italiani ... (247.libero)

Pep Guardiola è stato nominato come miglior allenatore del 2023 nella cerimonia Fifa The Best . L'allenatore spagnolo è stato premiato per quanto ... (247.libero)

Parata di stelle e di grandi nomi del mondo del calcio del presente e del passato in occasione delFifa 2023 che ha visto la vittoria di Messi come miglior ...Roma, 15 gen. " Pepha vinto il THEFIFA MEN'S COACH risultando il miglior allenatore della stagione scorsa. Con il suo Manchester City nella stagione 2022/2023ha centrato uno storico treble ...Questa sera, è in corso a Londra la cerimonia in diretta dei "Fifa The Best Awards 2023": Guardiola nominato miglior allenatore, ha 'battuto' l'allenatore dello scudetto del Napoli, Luciano Spalletti ...Pep Guardiola, allenatore del Manchester City, ha vinto il premio di the best Fifa Men's coach assegnato questa sera a Londra. Il tecnico catalano era in corsa con gli Luciano Spalletti e Simone ...