Guardiola batte Spalletti e Inzaghi per il Best FIFA Men’s Coach Award 2023

LONDRA (Inghilterra) - Nella 21esima giornata di , il Chelseain casa il Fulham nel derby della West London ottenendo così la terza vittoria consecutiva in ...il 2 - 1 Newcastle! Al 69'...Con questo successo, infatti, gli uomini disi portano a - 5 dal Liverpool capolista ma ... Il Chelseail Fulham e resta in corsa per l'Europa Nell'altra partita del sabato il Chelsea ha ...A Londra si assegnano i riconoscimenti della passata stagione: lo spagnolo è stato nominato "Best Men's Coach" battendo Spalletti ed il collega nerazzurro ...Pep Guardiola vince il premio di The Best Fifa Men's coach! L'allenatore del Manchester City batte Luciano Spalletti e Simone Inzaghi: "Ringrazio e faccio i complimenti a Luciano Spalletti e Simone In ...