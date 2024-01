Guardiola a Inzaghi dopo il premio vinto | «La tua Inter è meravigliosa! Finale dura»

(Di lunedì 15 gennaio 2024) Grande gesto di sportività da parte di Pepche sul palco del “The Best FIFA” per la premiazione del miglior allenatore della passata stagione, si è rivolto a Simonee Luciano Spalletti complimentandosi con loro e con le loro squadre, in particolare l’. SPORTIVITÀ – Pepvince ilcome miglior allenatore della passata stagione e la prima cosa che fa è ringraziare e complimentarsi con Luciano Spalletti e Simone, avversario indi UEFA Champions League: «Volevo complimentarmi con Luciano per l’incredibile stagione che hai fatto con il tuo Napoli, vincendo lo scudettotanti anni. A Simonedico, solo io so quanto è statalacontro ...

Questa sera, a partire dalle ore 20.30, da Londra andrà in scena la cerimonia di premiazione del FIFA The Best: a sfidare Pepinfatti saranno Simonedell'Inter e l'ex Napoli Luciano Spalletti. Questa la nota pubblicata dal sito ufficiale della FIGC: FIFA The Best,stasera Spalletti ein corsa Tutte ...... si contenderà il premio con i tecnici delle due squadre che hanno raggiunto la finale dell'ultima Champions League, Pep(Manchester City) e Simone(Inter). I tre finalisti sono ...Pep Guardiola vince il premio di The Best Fifa Men's coach! L'allenatore del Manchester City batte Luciano Spalletti e Simone Inzaghi: "Ringrazio e faccio i complimenti a Luciano Spalletti e Simone In ...FIFA The Best Pep Guardiola designato miglior allenatore dell’anno. Battuti Spalletti e Inzaghi nella cerimonia che si sta svolgendo a Londra, il tecnico del City si congratula in italiano con i due r ...