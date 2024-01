Gruppo Fini arricchisce la gamma “Le Conserve della Nonna” con 4 nuove composte di frutta dai sapori unici ed innovativi

È stata invitata in una casa della Val Bisagno, in provincia di Genova, con la scusa di una festa , da quattro amici che poi ne hanno ... (iltempo)

Inizia formalmente una nuova stagione per Fininvest visto che ieri anche la quarta figlia di Silvio (scomparso sei mesi fa) avrà per la prima volta ... (liberoquotidiano)

Roma, 20 dic (Adnkronos) - La capigruppo della Camera ha definito i tempi dell'approvazione definitiva della Manovra . Il via libera , in forza di un ... (liberoquotidiano)

...galassia che ruotava intorno al Msi di Almirante prima e di Alleanza Nazionale di Gianfranco... Raccontare un'iniziativa promossa da unpolitico giovanile rientra nelle libertà delle scelte ......di grotte all'inizio del Permiano e sarebbero stati sepolti da sedimenti argillosi moltoche ... ha rivelato la presenza di tessuti epidermici, segno distintivo della pelle degli amnioti, il...Da quest'anno inoltre per i cittadini di Cuneo sarà possibile richiedere online l'attestazione valida ai fini Isee 2024 anche per i minori, selezionando l’opzione ''Per un minore'' ...Per i cittadini del Sulcis Iglesiente è possibile richiedere online i documenti utili ai fini ISEE (indicatore della situazione economica equivalente) per il 2 ...