Greta Rossetti e Sergio | nuovo flirt al Grande Fratello? Lei fa delle confessioni

(Di lunedì 15 gennaio 2024) All’interno della casa delstanno iniziando a nascerenuove dinamiche, anche dal punto di vista sentimentale. Se il riavvicinamento tra Monia e Massimiliano sembra essere ad un punto morto, quello tra altri due coinquilini potrebbe riservare dei risvolti interessanti. Al centro dell’attenzione, in questo senso, ci sonoD’Ottavi. Ecco cosa sta succedendo. Le riflessioni disulla sua esperienza al GF In questi giorni pare che all’interno della casa del GF si stia verificando un certo avvicinamento tra. Ilarrivato sta, con molta delicatezza e tatto, provando ad avvicinarsi alla. Tra i due spesso c’è uno scambio di ...

Infastidita dalla pesantezza e le richieste di Massimiliano Varrese , la concorrente si è lasciata andare a uno sfogo con Rosy Chin ein cui ha rivelato la sua volontà di chiudere ...Come avranno reagito le due ex dell'imprenditore,e Perla Vatiero, una volta appresa la cosal'ha etichettata come possibile, Perla ha invece evidenziato come se i fan si siano ...Stasera, lunedì 15 gennaio 2023, su Canale 5 andrà in onda una nuova puntata del Grande Fratello. Nell'attesa, nella Casa di Cinecittà, Monia La Ferrera ha avuto una vera e propria crisi e ha palesato ...Greta vorrebbe godersi un periodo in solitudine ma allo stesso tempo si domanda che intenzioni abbia con lei Sergio ...