Grande Fratello stasera | sorprese per due inquiline e televoto a otto

Leggi su dayitalianews

(Di lunedì 15 gennaio 2024) Pubblicato il 15 Gennaio, 2024 (Adnkronos) – Nuova puntata deloggi, lunedì 15 gennaio 2024, che andrà in onda come sempre su Canale 5. Questa sera Alfonso Signorini, insieme all'opinionista Cesara Buonamici e alla portavoce del pubblico Rebecca Staffelli, aspetta il pubblico per commentare insieme le ultime avventure degli inquilini. Beatrice Luzi è tornata in Casa ed è ritornata anche in Nomination insieme a Federico, Rosanna e Monia. A loro si sono aggiunti Anita, Paolo, Sergio e Stefano. Unmolto denso, dunque, popolato da nuovi ingressi e veterani: tutti protagonisti, questa settimana, di numerosi scontri. In tema di scontri, Mirko continua a essere infastidito dal modo in cui Giuseppe si approccia a Perla e questa sera vorrà avere un faccia a faccia con l'ex coinquilino. Non solo scintille però: ci ...