Grande Fratello | spoiler 15 gennaio | Rosanna e Federico i meno votati nei sondaggi del web

Leggi su anticipazionitv

(Di lunedì 15 gennaio 2024) Questa sera, lunedì 152024, andrà in onda una nuova puntata del. Alfonso Signorini svelerà al pubblico il verdetto del televoto, uno dei concorrenti dovrebbe abbandonare la Casa di Cinecittà. Stando aidel web, ad avere la peggio tra gli otto gieffini in nomination dovrebbe essere uno traMassaro. Ci sarà spazio anche per un paio di sorprese, e per un nuovo confronto tra Mirko Brunetti e Giuseppe Garibaldi., anticipazioni 15Nel corso della 30esima puntata sono finiti al televoto otto gieffini, che sono: Anita Olivieri, Sergio D’Ottavi, Stefano Miele, Beatrice Luzzi, Paolo Masella,, ...