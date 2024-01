Grande Fratello | sondaggi | chi sarà eliminato stasera 15 gennaio

(Di lunedì 15 gennaio 2024) Alfonso Signorini condurrà, lunedì 152024, la 31esima puntata del. Sono trascorsi sette giorni dal ritorno in casa di Beatrice Luzzi, che sembra aver riportato un certo equilibrio. Quest’ultimoperò nuovamente sconvolto dall’ingresso di Mirko Brunetti. L’ex gieffino sembra più attivo e presente ora che è uscito dal programma. Ancora una volta sotto i riflettori,l’ospite d’eccezione di questa puntata, che vede a rischio eliminazione ben otto concorrenti.o del 15Come svelato da Alfonso Signorini, il televoto della scorsa settimana è stato annullato. Era infatti coinvolta Beatrice Luzzi, che aveva lasciato la casa in seguito alla drammatica ...

News TV. Fin dall’inizio ha fatto parlare di se per il suo carattere forte e le sue manie di protagonismo. La sua acerrima nemica è Beatrice Luzzi e ... (tvzap)

Manca poco alla nuova puntata del Grande Fratello . Puntata con ben 8 concorrenti a rischio eliminazione. Come si ricorderà, il televoto della scorsa ... (caffeinamagazine)

Paolo Tonoli , noto anche come Paolino , è il figlio secondogenito della celebre cantante italiana Fiordaliso . Nato il 3 gennaio 1989. Il ragazzo ha ... (blogtivvu)

Dopo aver superato il giro di boa di questa edizione il Grande Fratello Vip è ancora alla ricerca di nuovi concorrenti per ravvivare le dinamiche e ... (anticipazionitv)

Poche ore alla puntata di oggi, 15 gennaio, del Grande Fratello . Stasera uno dei concorrenti lascerà la casa. I concorrenti in nomination sono ... (caffeinamagazine)

Leggi anche Rita Dalla Chiesa dalVip al Parlamento, Berlusconi la piazza in Forza Italia tra le polemiche Cos'è la cistite interstiziale, la malattia di cui soffre Francesca Neri: '...Questa è unafake giornalistica. Che siano duecento metri, ammesso che io abbia detto che ... Andrea Delmastro: 'Andrea è come mioMichele, almeno fino alla notte di Capodanno, poi è ...Stamattina l'attrice ha rivelato ai coinquilini di aver trovato un'inaspettata sintonia con la sua "rivale". Ma forse le sue parole nascondono una strategia.Dentro la Casa di Cinecittà probabilmente i concorrenti del Grande Fratello non hanno ancora totalmente compreso il grande appoggio che Beatrice Luzzi ha ...