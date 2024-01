Grande Fratello | Monia chiude e si allontana da Massimiliano | “Amici come prima”

Leggi su 361magazine

(Di lunedì 15 gennaio 2024)ai ferri corti: i due gieffini dopo il battibecco appaiono distanti in Casa, questa sera inserata su Canale 5 andrà in onda un nuovo appuntamento. Cosa accadrà? Non mancheranno inedite sorprese ai gieffini e nuovi confronti. Sicuramente in diretta si parlerà proprio della rottura definitiva tra due gieffini.nelle ultime ore sono arrivati ai ferri corti dopo un lungo confronto. I due gieffini dopo essersi scambiati un bacio durante il compleanno dell’attore, qualcosa purtroppo in Casa tra i due si è rotto.ormai sono sempre più distanti e non c’è margine di ritorno. La loro frequentazione sembra ...