Grande Fratello | Marco Maddaloni e la riflessione su Beatrice Luzzi | “Perché avete visto passare 20 aerei pensate che sia imbattibile?”

Nuova puntata deloggi, lunedì 15 gennaio 2024, che andrà in onda come sempre su Canale 5. Questa sera Alfonso Signorini, insieme all'opinionista Cesara Buonamici e alla portavoce del pubblico Rebecca ...Come ogni lunedì, i principali canali del digitale terrestre offrono programmi pensati per un pubblico fidelizzato. Ecco allora che stasera in tv torna ilsu Canale 5 e Freedom - Oltre il confine su Italia 1. Non mancheranno, comunque, alcune pellicole che possano intrattenere un pubblico volto più alla settima arte che al mero ...Fratello 2023-2024, trentunesima puntata del 15 gennaio: concorrenti, streaming e anticipazioni. Il liveblogging dalle 21:30 Arriva questa sera su Canale 5 la puntata numero… Leggi ...Beatrice Luzi è tornata in Casa ed è ritornata anche in Nomination insieme a Federico, Rosanna e Monia. A loro si sono aggiunti Anita, Paolo, Sergio e Stefano ...