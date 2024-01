“Grande Fratello” | gesto imbarazzante di Sergio su Rosy | pubblico senza parole

Leggi su tvzap

(Di lunedì 15 gennaio 2024) News TV. Questa edizione delsta regalando poco amore ma molti scontri. Se da un lato le relazioni e i triangoli tengono incollato allo schermo i telespettatori dall’altro pare che gli inquilini di baci e carezze non ne vogliano sapere. Pare, infatti, che si sia venuto a creare un certo astio traD’Ottavi eChin. I due non si sono mai scontrati in maniera diretta, tuttavia, in diverse occasioni hanno dato modo di pensare che non nutrissero unasimpatia l’uno per l’altra. Vediamo cosa è successo nelle scorse ore. Leggi anche: “”, la notizia più brutta per questi concorrenti: i numeri parlano chiaro Leggi anche: “”, clamorosa cospirazione contro Beatrice: cosa ...