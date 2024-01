Grande Fratello | chi sarà eliminato secondo i sondaggi

... eccolo lì, ti appare scendendo per quei tornanti che portano giù alcaseggiato centrale, ... Alla fine vincono Valentino e suoLuca. Max Angioni fa notare che non è bello invitare degli ...Il feeling nato nella Casa deltra Greta Rossetti e Sergio D'Ottavi non è passato inosservato ai concorrenti. Tra tutti la cantante Fiordaliso che, senza mezzi termini, ha rivelato all' ex discussa tentatrice di ...È lunedì e come sempre torna l'appuntamento con il «Grande Fratello». In diretta dalla casa più famosa d'Italia, ...Nelle ultime ore, all’interno della Casa, la cantante è tornata a parlare della collega esprimendo però la poca simpatia nei suoi confronti: ecco perché.