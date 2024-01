Grande Fratello cambia ancora | torna il doppio appuntamento ma lunedì non si va in onda Ecco perchè

(Di lunedì 15 gennaio 2024) Non c'è pace per ilche è ufficialmente il tappabuchi di Mediaset. Il reality condotto da Alfonso Signorini, come avevamo anticipato,ad avere il suo...

Nuova puntata del Grande Fratello di Alfonso Signorini in Diretta su Canale 5: torna il reality oggi lunedì 15 gennaio Torna in prima serata il ... (361magazine)

L'attesa è finalmente finita! Stasera, lunedì 15 gennaio 2023, su Canale 5 andrà in onda una nuova puntata del, il reality show condotto da Alfonso Signorini . Nell'attesa, nella Casa, Grecia Colmenares è finita nel mirino di Beatrice Luzzi e Monia La Ferrera . Beatrice Luzzi critica Grecia ...Se ogni persona che tenta di ristabilire la verita' in ogni storia,o piccola che sia, ... La nostra cara amica Giovanna Pedretti ha deciso di abbandonare questa vita e raggiungere suo...Grande Fratello: continua a non scorrere buon sangue tra Beatrice Luzzi e Letizia Petris. Il motivo Durante la puntata di questa sera 15 gennaio, il televoto vedrà sfidarsi Anita ...Giuseppe Garibaldi è uno dei concorrenti della diciassettesima edizione del Grande Fratello, in onda su Canale 5 dal 12 settembre 2023. Conosciamolo meglio grazie alla [...] ...