Grande Fratello | anticipazioni di lunedì 15 gennaio

(Di lunedì 15 gennaio 2024), ecco ledel nuovo appuntamento di1515, in prima serata su Canale 5, nuovo appuntamento con “”, il reality show prodotto da Endemol Shine Italy e condotto da Alfonso Signorini. Al suo fianco in studio Cesara Buonamici. Rebecca Staffelli raccoglierà i commenti dei telespettatori. Anche questa settimana il loft di Cinecittà è diviso dalle tensioni tra i nuovi e i vecchi concorrenti: tre veterani (Anita, Beatrice, Paolo) e cinque new entry (Federico, Monia, Rosanna, Sergio, Stefano) sono i protagonisti dell’affollato televoto per decretare chi dovrà abbandonare definitivamente la Casa. Leggi anche: Sanremo 2024, l’ultimo annuncio di Amadeus Fiordaliso, che ...

Fondato nel 2016 da Stokely, suoTim e suo padre Guy, OnlyFans ha generato enormi profitti,...Swap è stata descritta come quella di un 'abile uomo d'affari' con esperienze in una '...Il giovane ragazzo è stato uno dei protagonisti della scorsa edizione vip del. E in questa occasione si è distinto per la sua estrema educazione, tanto che per un bel po' di tempo è stato uno dei preferiti degli spettatori a casa. Si segnala che l'ex inquilino ...Nelle ultime ore nella Casa del Grande Fratello Massimiliano ha appreso della decisione di Monia di chiudere il loro rapporto.Beatrice è tornata in Casa ed è ritornata anche in Nomination insieme a Federico, Rosanna e Monia. A loro si sono aggiunti Anita, Paolo, Sergio e Stefano. Un televoto molto denso, popolato da nuovi ...