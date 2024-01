Granblue Fantasy | Relink | svelati i requisiti minimi e consigliati per la versione PC

(Di lunedì 15 gennaio 2024) Una gran fantasia in blu richiede un gran PC: ecco iper poter giocare a, ultimo dei, su computer Potremmo forse non averlo menzionato tra i grandi del 2024, masi avvicina all’uscita ed è per questo che agli utenti PC conviene controllare se sono al passo con i dovutidi rito. Cygames ha rivelato le specifiche tecniche a cui fare fronte, e a quanto pare non occorrerà disporre per forza di hardware all’avanguardia, una volta tanto. Per rinfrescarvi la memoria, si tratta di un gioco di ruolo classico con una squadra da quattro abitanti del cielo, con i vari attacchi combinati che ne derivano. Vi servirà un Intel Core i3-9100 o un AMD Ryzen 3 3200G con 16GB di RAM, oppure un NVIDIA ...

Mancano poco più di due settimane all'uscita di: Relink , l'attesissimo action RPG di Cygames che permetterà ai giocatori di esplorare il mondo celeste diin compagnia di Gran, Djeeta e compagni. Il gioco sarà ...Wonder Miglior picchiaduroVersus: Rising Mortal Kombat 1 Nickelodeon All - Star Brawl 2 Pocket Bravery Street Fighter 6 Miglior gioco di corse F - Zero 99 Forza Motorsport Hot ...Un prezzo veramente basso, quello che oggi si trova su Amazon per lo smartphone Xiaomi REDMI NOTE 12 8GB/256GB. Specifiche ottime per il prezzo ma anche in generale, una svendita vera e propria di cui ...Potremmo forse non averlo menzionato tra i grandi del 2024, ma Granblue Fantasy: Relink si avvicina all’uscita ed è per questo che agli utenti PC conviene controllare se sono al passo con i dovuti ...