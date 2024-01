Governo | Meloni arrivata a P Chigi | oggi compie 47 anni

Il governo guidato da Giorgia Meloni ha cancella to il Sud d alla sua agenda. E ha cancella to i fondi destinati al Mezzogiorno. tagli alla spesa per ... (lanotiziagiornale)

In Italia è difficile immaginare che la Premierpossa assurgere ad un ruolo di avanguardia ... Può questa situazione sfilacciata dei leader diportare ad un ulteriore indebolimento della ......Ne parlerò con Giorgiae con Matteo Salvini perchè credo che dovremo trovare una sintesi insieme. Fare una campagna elettorale rischia di distogliere la mia attenzione dall'attività di"...FORLI’. Sit in di protesta in occasione della visita in Romagna di Giorgia Meloni e Ursula von der Leyen programmata per mercoledì. Lo annunciano i ...Roma, 15 gen. (Adnkronos) - "In poco più di un anno di governo Meloni sono stati sottratti al Sud fondi per 20 miliardi, colpendo i servizi e pregiudicando la crescita. Un ministro inadeguato e una de ...