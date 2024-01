Gomez su Gasperini | «Numero uno La litigata? Tutto passato e ora lo riabbraccerei»

(Di lunedì 15 gennaio 2024) Le parole dell’ex capitano dell’Atalanta Alejandro Dario Papunei confronti del tecnico nerazzurroAi microfoni di Cronache di Spogliatoio, l’ex capitano dell’Atalanta Papuè ritornato a parlare della famosa “” con Gian Piero: mettendoci una vera e propria pietra sopra quella vicenda. «forte. Siamo due persone adulte e quello che è successo ormai. Gasp è l’allenatoreuno: mi ha cambiato la mentalità negli allenamenti. Prima di lui ero molto pigro: all’inizio ho fatto fatica poi quando ho visto i risultati è cambiato. Come prepara le partite è un fenomeno: t’insegna calcio. I numeri parlano per lui, e la ...

