Gomez | «Io quasi alle firme con l’Inter | poi il tecnico fu esonerato!»

(Di lunedì 15 gennaio 2024) Il Papu, ad oggi squalificato per doping, durante un’intervista ha svelato un retroscena di mercato relativo al. Era praticamente fatta. RETROSCENA ? Durante un’intervista con i colleghi di ‘Cronache di Spogliatoio‘, Papurivela un vecchio retroscena di mercato: «Avevofirmato conquando c’era Stramaccioni. Poi lo hanno esonerato. Quando ero all’Atalanta, per 3 sessioni di mercato sono stato contattato da alcune squadre. Soprattutto la Lazio». Inter-News - Ultime notizie e calciomercato Inter - Il presente contenuto è riproducibile solo in parte, non integralmente, inserendo la citazione della fonte (Inter-News) e il link al contenuto originale () © Inter-News.it 2014-2023 - Tutti i diritti riservati

La repressione da parte delle forze di sicurezza ha causato la morte di50 persone e diverse organizzazioni per i diritti umani hanno denunciato esecuzioni extragiudiziali e arbitrarie da parte ......avràtutta la squadra a disposizione, fatta eccezione per Caprari e Di Gregorio: ' Andrea Carboni contiamo di riaverlo almeno in panchina per la successiva contro l'Empoli. Sul Papu...Lunga intervista per Alejandro El Papu Gomez, ex attaccante dell'Atalanta ora al Monza, ai microfoni 'Cronache di spogliatoio'. È stata l'occasione per ripercorrere ...Alejandro El Papu Gomez ha parlato a `Cronache di spogliatoio`, ecco le sue parole. MONDIALE - `Dopo la finale del Mondiale in Qatar, è stata follia pura. Piangevamo tu.